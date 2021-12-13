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    Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'ı yakından tanıyalım

    Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'ı yakından tanıyalım

    UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Slavia Prag'ın stadı, bazı kilit oyuncuları ve geçmiş istatistikleri maç öncesi tedirgin ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 17:14
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    UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu.

    AVRUPA'NIN YÜKSELEN TAKIMI

    Geçtiğimiz sezon Çekya Ligi'ni namağlup lider tamamlayan Slavia Prag, son dönemde Avrupa futbolunda da önemli işlere imza atıyor.

    Geçen sene Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen Slavia Prag, Arsenal'le deplasmanda 1-1 berabere kalsa da kendi evinde 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

    Fenerbahçe nin rakibi Slavia Prag ı yakından tanıyalım #1

    STADI 19 BİN 370 KAPASİTELİ

    Oynadığı futbolla da alkış alan Slavia Prag, maçlarını 19.370 kapasiteli Sinobo Stadyumu'nda oynuyor. Nikole Stanciu, Jan Kuchta ve kaleci Ondrej Kolar takımın en önemli isimleri arasında yer alıyor.

    Fenerbahçe nin rakibi Slavia Prag ı yakından tanıyalım #2

    LİGDE YİNE LİDER

    Takımda şu ana kadar en çok gol atan isim Jan Kuchta. 24 maçta 12 gol atan başarılı oyuncuya sahip olan Slavia Prag, bu sezon da kendi liginde lider durumda. 18 hafta itibarıyla 47 puan toplayan Slavia Prag, en yakın rakibi Viktoria Plzen'in 3 puan önünde.

    Fenerbahçe nin rakibi Slavia Prag ı yakından tanıyalım #3

    Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Fenerbahçe nin rakibi Slavia Prag ı yakından tanıyalım #4

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