Fenerbahçe'nin rakipleri ofsayta düştü

Jorge Jesus yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, Süper Lig'de rakiplerine uyguladığı ofsayt taktiğiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in sekizinci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Golsüz sona eren karşılaşmada dikkat çeken en önemli noktalardan biri de Beşiktaşlı hücum oyuncularının yedi kez ofsayta düşmesi oldu.

Siyah-beyazlıların çözüm üretemediği bu taktik sayesinde Fenerbahçe, mücadeleden gol yemeden ayrılmayı başarırken, dev mücadelede Beşiktaş'ın 17. dakikada Weghorst ile bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, bu sezon geçmiş sezonlara göre oyunu daha fazla yarı alanda oynamaya çalışan bir takım görüntüsü veriyor.

İç saha ve dış saha farketmeksizin savunmayı orta alana kadar çıkaran sarı - lacivertliler, rakip takım hücumlarını ofsayt taktiği sayesinde savuşturmayı başardı.





Süper Lig'in zirvesinde

Deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus göreve geldikten sonra Fenerbahçe yönetimi, transfer listesini başarılı çalıştırıcının isteği doğrultusunda oluşturdu. Jesus'un eski öğrencileri Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezon başından beri Portekizli hocanın kafasındaki sistemle sahada yer alıyor.

Oyunu sürekli ön alanda oynamaya çalışan Fenerbahçe, savunma hattını da orta sahaya kadar çıkarıyor. Rakibi çizgi halinde karşılayan Fenerbahçe savunması, rakiplerinin sık sık ofsayta düşmesini sağlıyor.

Öyle ki, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi karşılaşmada rakipleri 36 kez ofsayta düştü. Bu sezon kalesinde altı gol gören Fenerbahçe, rakiplerini maç başına 5,14 kez ofsayta düşürdü. Sarı-lacivertliler bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Fenerbahçe karşısında en fazla ofsayta düşen takım ise, ligin beşinci haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelede dokuz kez ofsayta düştü.





Ümraniyespor: 2

Kasımpaşa: 2

Adana Demirspor: 4

Konyaspor: 8

Kayserispor: 9

Alanyaspor: 4

Beşiktaş: 7

Fenerbahçe'yi bekleyen fikstür

Süper Lig'de bir maç eksiğiyle 14 puanla yedinci sırada bulunan Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Ardından deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler; iç sahada Başakşehir, deplasmanda İstanbulspor, iç sahada üst üste Sivasspor ve Giresunspor maçlarının ardından deplasmanda Trabzonspor 'a konuk olacak.



