Fenerbahçe'nin Rangers maçı kadrosu açıklandı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Rangers deplasmanına konuk oluyor.

Bilindiği üzere Kadıköy'de oynanan ilk maç, Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Son olarak ise İskoçya'da Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

MAXİMİN VE SÖYÜNCÜ YER ALMADI

Kadroda Allan Saint-Maximin ve sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü yer almadı.

Diğer yandan Diego Carlos, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da Avrupa Ligi listesine alınmamıştı.

İşte Fenerbahçe'nin Rangers maçı kamp kadrosu...