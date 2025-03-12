Fenerbahçe'nin Rangers maçı kadrosu açıklandı

Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Rangers deplasmanına konuk oluyor.
Bilindiği üzere Kadıköy'de oynanan ilk maç, Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
Son olarak ise İskoçya'da Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
MAXİMİN VE SÖYÜNCÜ YER ALMADI
Kadroda Allan Saint-Maximin ve sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü yer almadı.
Diğer yandan Diego Carlos, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da Avrupa Ligi listesine alınmamıştı.
İşte Fenerbahçe'nin Rangers maçı kamp kadrosu...
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