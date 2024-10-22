Fenerbahçe'nin Ryan Kent'in sözleşmesini feshetme nedeni belli oldu

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Ryan Kent ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, Kent'in sözleşmesinin feshedilmesinin altında başka bir sebep yattığını ifade etti.

FENERBAHÇE'Yİ ŞİKAYET EDECEKTİ

Daily Mail'de yer alan habere göre; Kent, kendisine hiç şans verilmemesi nedeniyle CAS'a başvurmaya hazırlanıyordu.

Fenerbahçe'nin de Kent'in bu hamlesine karşılık futbolcuyla sözleşme feshettiğini iddia etti.

TALİPLERİ VAR

İngiliz ekiplerinin dışında 27 yaşındaki oyuncuya Hollanda ve Suudi Arabistan'dan da teklif olduğu belirtildi.

Bu nedenle futbolcunun kariyerine İngiltere dışında devam edebileceği konuşuluyor.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de geçen sezonun ara döneminde lisansı çıkarılmayan Ryan Kent, Jose Mourinho'nun gelişi sonrası ise kendisine yine kadroda yer bulamamıştı.

19 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sadece 19 maçta forma giyebilen İngiliz futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.