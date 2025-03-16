Fenerbahçe'nin sahasındaki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi

İHA

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, son 3 hafta 2. kez beraberlik yaşadı.

SERİ SONA ERDİ

Karadeniz ekibiyle oynadığı maç öncesi evinde son 9 maçta hanesine 3'er puan yazdıran Fenerbahçe, bu seriyi sürdüremedi.

İlk olarak ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında çıktığı 9 maçı da kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon 3. kez bir maçta gol bulamadı.

FENERBAHÇE, İÇ SAHADA 1 YENİLGİ ALDI

Jose Mourinho'nun öğrencileri iç sahada 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.