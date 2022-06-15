Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak?" sorusu ile araştırılmaya başlandı.

İsmail Kartal ile sezonu iyi geçiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye başlayan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı.

Yeniden Avrupa arenasına çıkmanın ve başarının hesaplarını yapan Fenerbahçe, Jorge Jesus'a emanet edildi.

Jorge Jesus yönetiminde başarılı bir sezon geçirmek ve Avrupa'da ilerlemek isteyen sarı-lacivertli ekibin rakibi merak ediliyor.

Fenerbahçeli taraftarlar, "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak?" sorusu kapsamında detayları araştırıyor.

Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak? İşte yanıtı..

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi bugün günü yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Rakip belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu.