Fenerbahçe'nin şanssızlığı: Andre Onana kariyer maçını oynadı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde İngiliz devi Manchester United'la 1-1 berabere kaldı.

İngiliz ekibinde kaleci Andre Onana, yaptığı kurtarışlarla mücadeleye damgasını vurdu.

TÜM AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU

Andre Onana, geçen sezonun başında 50 milyon euroya Inter'den Manchester United'a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki kalecinin İngiliz devindeki performansı, eski takımlarındakini fazlasıyla arattı.

Onana, peş peşe yediği hatalı gollerle sadece İngiltere'de değil, tüm Avrupa'da gündem oldu.

Ganalı file bekçisi, Galatasaray ile İstanbul'da 3-3 berabere kaldıkları maçta da 2 büyük hataya imza atmıştı.

F.BAHÇE'YE KARŞI KARİYER KURTARIŞLARI

Onana, dün Fenerbahçe karşısında ise adeta kariyer kurtarışlarına imza attı. Özellikle 37. dakikadaki peş peşe iki pozisyonda tam anlamıyla devleşti.

4 KURTARIŞ YAPTI

En-Nesyri, önce Szymanski'nin ortasında kafayı vurdu, Onana çelmeyi başardı. Dönen topu Tadic yeniden havalandırdı.

Faslı forvet bir kez daha yakın mesafeden kafayı vurdu, Onana adeta yerden havaya sıçrayarak yine gole izin vermedi.

28 yaşındaki file bekçisi, karşılaşmayı 4 kurtarışla tamamladı. Ganalı kaleci, 14 hatalı pasla bu alanda sahanın en kötüsü oldu.