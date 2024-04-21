Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'de 33. haftanın kapanış mücadelesinde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

22 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak müsabaka Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik var

Şampiyonluk yarışını etkileyecek bu kritik maç öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımın Sivas kafilesinde Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Jayden Oosterwolde yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu