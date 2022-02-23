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    Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı öncesi kamp kadrosu

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 11:57
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    Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı öncesi kamp kadrosu

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

    MESUT ÖZİL YİNE YOK

    Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda yer almadı. İrfan Can Kahveci ise Çekya'ya gidiyor.

    Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak. Cezalı olan Miha Zajc da mücadelede forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe nin Slavia Prag maçı öncesi kamp kadrosu #1

    Fenerbahçe nin Slavia Prag maçı öncesi kamp kadrosu #2


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