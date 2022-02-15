Fenerbahçe'nin Slavia Prag taktiği

Perşembe günü alınacak tek farklı galibiyetin bile Konferans Ligi’nde tur kapısını açacağını belirten Kartal, futbolcularına “90 dakika sabırla oynayıp, panik yapmayacağız” uyarısında bulunuyor.

Fenerbahçe'de, Konferans Ligi playoff'unda oynanacak zorlu Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Giresun karşısında bol pozisyona giren takımı bozmak istemiyor.

KAZANAN 11 BOZULMAYACAK

Serdar Dursun'dan gelen haberle moralleri düzeltirken UEFA listesinde olmayan isimler Crespo ve Diego Rossi bu maçta yer alamayacak.

Giresun'da ilk 11'de başlayan Rossi'nin yerine zorlu Avrupa sınavında Dimitris Pelkas'ın görev alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kaleci Altay yine 11'de oynayacak. Savunmada Ferdi, ligdeki Hatay maçında cezalı ancak bu mücadelede yine sol bekte görev yapacak. Orta alanın göbeğinde de tekrar Sosa- Mert ikilisi yer alacak.

"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"

İsmail Kartal, bu maçta alacakları tek farklı galibiyetin dahi deplasman için çok önemli olduğunu belirterek futbolcularına "90 dakika sabırla bekleyeceğiz. Asla panik yapmayacağız." diye uyarıda bulunuyor.