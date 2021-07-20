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    Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi

    Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı'nın Slovenya'da gerçekleştireceği ikinci etap kampının iptal edildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 13:48
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    Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi

    Fenerbahçe’de kamp programında değişikliğe gidildi. Pandemi nedeniyle Slovenya kampı iptal edildi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle takımımızın bu programı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe nin Slovenya kampı iptal edildi #1

    YENİ PROGRAM DUYURULACAK

    Fenerbahçe'nin çalışmalarını İstanbul'da sürdüreceği ve hazırlık maçlarının yeni programının kısa sürede duyurulacağı da ifade edildi.

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