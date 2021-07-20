Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi

Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı'nın Slovenya'da gerçekleştireceği ikinci etap kampının iptal edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe’de kamp programında değişikliğe gidildi. Pandemi nedeniyle Slovenya kampı iptal edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle takımımızın bu programı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YENİ PROGRAM DUYURULACAK

Fenerbahçe'nin çalışmalarını İstanbul'da sürdüreceği ve hazırlık maçlarının yeni programının kısa sürede duyurulacağı da ifade edildi.