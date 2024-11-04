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Haber Merkezi

Galibiyete 90+12. dakikada Amrabat'ın attığı gol ile ulaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürdü.

Ligde puanını 23'e yükselten ve 2. sıraya yerleşen sarı-lacivertli takım, son dakikada attığı gol ile zorlu Trabzon deplasmanında güldü.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred, Dzeko ve Amrabat atarken ev sahibi takımın golleri ikisi de penaltıdan olmak üzere Banza'dan geldi.

SON SANİYE GOLÜ TARAFTAR KAMERALARINDA

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı son saniyeye kadar büyük heyecana sahne oldu. Amrabat'ın son saniye golü ise Fenerbahçelileri sevinçten adeta uçurdu.

Birçok Fenerbahçe taraftarı da bu anı videolarla ölümsüzleştirdi.

Fenerbahçe'nin son dakika golüyle kazandığı galibiyetin ardından taraftar sayfası 12 Numara, "Taraftarlarımızdan Ricamızdır" diyerek gol sevinçlerini paylaşmasını istedi.

O paylaşımın ardından ilginç sevinçler ortaya çıktı.