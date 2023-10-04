Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı kadroya dahil edilmedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci açında yarın Spartak Trnava'yla karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu netlik kazandı.

İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı dinlendirildiği için kadroda yer almadı. Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür ve Samet Akaydin UEFA listesine bildirilmemişti. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder de Spartak Trnava maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Kamp kadrosu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle: