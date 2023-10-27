Fenerbahçe'nin tarihi başarısı kasayı da doldurdu Süper Lig'de ve Avrupa Konferans Ligi'inde çıktığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe, bu tarihi başarısının karşılığı olarak kasasını da doldurdu.

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İsmail Kartal yönetiminde 18'de 18'lik galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, kasasına da 279.3 milyon TL nakit girişi yaptı.

Sarı-lacivertliler, Ludogorest zaferiyle galibiyet primi olan 500 bin euroyu da kasasına koydu.

Kasa doldu

Fenerbahçe Avrupa kupalarında bu sezon katılım payı (4.2 milyon euro), gruplara kalma (2.94 milyon euro) ve galibiyetlerle (1.5 milyon euro) beraber 8.64 milyon euro (257 milyon TL) kazandı.

Ligde de hanesine yazdırdığı 9 galibiyetin karşılığı olarak 22.3 milyon TL gelir elde etti.

Kanarya, bu sezon toplamda 279.3 milyon TL'lik nakit akışı sağladı.