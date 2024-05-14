Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Jose Mourinho'nun başarıları Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ''Göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' şeklindeki sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Akıllara ise Portekizli teknik adamın kazandığı başarılar geldi.

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2018 yılında yapılan seçimde 20 senedir yaptığı Fenerbahçe Başkanlığını Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım, yeniden göreve hazırlanıyor.

Yıldırım, 6 senenin ardından Fenerbahçe’ye tekrardan başkan olmak için adaylığını açıkladı.

71 yaşındaki Yıldırım, seçim vaadinde de bulundu. Sarı-lacivertlilerin efsanesi, başkan olduğu takdirde takımı Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya emanet edeceğini söyledi.

"Kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim"

Aziz Yıldırım, konu hakkında şunları dedi:

Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine ‘Fenerbahçe’nin sana, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim.

Avrupa'nın dev takımlarını çalıştırdı

Aziz Yıldırım'ın yaptığı bu açıklama Fenerbahçe taraftarında büyük bir heyecan yaratırken, başarılı teknik direktör Jose Mourinho'nun kupalarla dolu kariyeri yeniden akıllara geldi.

Futbol dünyasının son dönemdeki en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Mourinho, kariyeri boyunca Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi dev takımlarda görev yaptı.

2 kez Şampiyonlar Lig kupasının sahibi oldu

Kariyerine 2000'de Benfica'nın başına geçerek başlayan Jose Mourinho, adını elit teknik direktörler arasına yazdırmayı başardı.

2002-2003 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bir de UEFA Kupası'nın sahibi oldu. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Aynı başarıyı Inter'de 2009-2010 sezonunda tekrarladı.

2016-2017 sezonunda Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırırken 2021-2022'de Roma ile Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Toplam 27 kupa kazandı

Jose Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu var. Bunun yanı sıra yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk yaşadı.

Yani Jose Mourinho'nun kariyerinde toplam 27 kupa var.