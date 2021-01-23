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Fenerbahçe'nin toplam borcu 4 milyar 719 milyon lira
Gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu 4 milyar 719 milyon lira olarak açıklandı.
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 12:06
- Güncelleme : 23.01.2021 - 12:40
Fenerbahçe Kulübünün Yüksek Divan Kurulu toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
BORÇ ARTTI
Toplantıda Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.
Ekim ayında gerçekleştirilen bir diğer Yüksek Divan Kurulu toplantısında ise sarı-lacivertlilerin borcu 4 milyar 300 milyon lira olarak belirtilmişti.
Öte yandan borcun geçen divana göre artmasının ardından sosyal medyada Ali Koç'un seçim zamanında söylediği "Borçları düşüreceğiz" açıklamasına da dikkat çekildi.