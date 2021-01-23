Fenerbahçe'nin toplam borcu 4 milyar 719 milyon lira

Fenerbahçe'nin toplam borcu 4 milyar 719 milyon lira

Gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu 4 milyar 719 milyon lira olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünün Yüksek Divan Kurulu toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

BORÇ ARTTI

Toplantıda Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.

Ekim ayında gerçekleştirilen bir diğer Yüksek Divan Kurulu toplantısında ise sarı-lacivertlilerin borcu 4 milyar 300 milyon lira olarak belirtilmişti.

Öte yandan borcun geçen divana göre artmasının ardından sosyal medyada Ali Koç'un seçim zamanında söylediği "Borçları düşüreceğiz" açıklamasına da dikkat çekildi.