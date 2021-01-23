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    Fenerbahçe'nin toplam borcu 4 milyar 719 milyon lira

    Fenerbahçe'nin toplam borcu 4 milyar 719 milyon lira

    Gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu 4 milyar 719 milyon lira olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 12:40
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    Fenerbahçe Kulübünün Yüksek Divan Kurulu toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

    BORÇ ARTTI

    Toplantıda Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.

    Ekim ayında gerçekleştirilen bir diğer Yüksek Divan Kurulu toplantısında ise sarı-lacivertlilerin borcu 4 milyar 300 milyon lira olarak belirtilmişti.

    Öte yandan borcun geçen divana göre artmasının ardından sosyal medyada Ali Koç'un seçim zamanında söylediği "Borçları düşüreceğiz" açıklamasına da dikkat çekildi.

    Fenerbahçe nin toplam borcu 4 milyar 719 milyon lira #1

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