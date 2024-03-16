Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu duyuruldu

Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak.
Ligde üçüncülüğü hedefleyen Trabzonspor ile şampiyonluk yarışında Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
17 Mart Pazar akşamı saat 20.30'da başlayacak maç bordo-mavili takımın ev sahipliğinde Akyazı Stadı'nda oynanacak.
Bu kritik müsabaka öncesinde İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin kamp kadrosu duyuruldu.
5 eksik var
Kulüpten yapılan açıklamada; Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadığı ifade edildi.
Fenerbahçe’nin 20 kişilik kamp kadrosu şöyle:
Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun
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