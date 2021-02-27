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    Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu

    Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu

    Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken Caner Erkin'in de kadroda olmaması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 16:33
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    Fenerbahçe'de Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maçın kamp kadrosu belli oldu.

    Sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

    Fenerbahçe nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu #1

    EROL BULUT'UN CANER ERKİN KARARI

    Öte yandan Caner Erkin'in herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ve Erol Bulut'un kararıyla kadro dışı kaldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu #2

    5 OYUNCU KART SINIRINDA

    Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer alan 5 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

    FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

    Fenerbahçe nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu #3

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