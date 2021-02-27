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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken Caner Erkin'in de kadroda olmaması dikkat çekti.