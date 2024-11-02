Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne olacak.

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 3 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU YOK

Bu mücadele öncesinde ise konuk takım Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: