Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne olacak.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 3 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU YOK
Bu mücadele öncesinde ise konuk takım Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
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