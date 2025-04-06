Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklentisi

Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oldu.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, kritik müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, DEVAM KARARI ÇIKTI
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 45. dakikasında penaltı bekledi.
Fred'in ceza sahası yayından çektiği şutta top Zubkov'a geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Zubkov'un elle oynadığını belirterek penaltı bekledi.
Hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemi Daniel Stefanski'yi dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
FENERBAHÇE, İKİNCİ YARIDA PENALTI KAZANDI
Öte yandan Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 50. dakikasında penaltı kazandı.
Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesine hakem Mehmet Türkmen faul kararını verdi. Fenerbahçeli oyuncular, pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu.
VAR hakemi Daniel Stefanski'nin incelemesini bekleyen Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına gelen Anderson Talisca, mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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