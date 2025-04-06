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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklentisi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklentisi Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen ise oyunu devam ettirdi.