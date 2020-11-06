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    Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi

    Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi

    Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi, Sivas Belediyespor oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 15:03
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 16:05
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    Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri, bugün belli oldu. Koronavirüs  sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmadığı kura çekimi yapıldı.

    FENERBAHÇE, SİVAS BELEDİYESPOR İLE EŞLEŞTİ

    Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Rizespor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Gaziantep FK, G.Birliği, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa ve Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer aldı.

    Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi, Sivas Belediyespor oldu.

    Tek maç eleme usulüne göre yapılacak dördüncü tur müsabakaları, 24-25-26 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

    Fenerbahçe nin Türkiye Kupası ndaki rakibi #1

    İŞTE EŞLEŞMELER

    Adana Demirspor - Afjet Afyonspor
    Erzurumspor - Ankara Demirspor
    Rizespor - Uşakspor
    İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
    Göztepe - Kırklarelispor
    Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
    Gaziantep FK - Serik Belediyespor
    Ankaraspor - Muğlaspor
    Tuzlaspor - Sultanbeyli
    Konyaspor - Manisa FK
    Kasımpaşa - 24Erzincanspor
    Altınordu - Çorum
    Adanaspor - Sakaryaspor
    Beypiliç Boluspor - Kahramanmaraşspor
    Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
    Yukatel Denizlispor - Turgutluspor
    Atakaş Hatayspor - Karacabey
    Giresunspor - Niğde Anadolu
    Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor
    Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
    Antalyaspor - Pendikspor
    Eskişehirspor - Kastamonuspor
    Gençlerbirliği - Kırşehirspor
    Yeni Malatyaspor -Etimesgut
    Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
    Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

    Fenerbahçe nin Türkiye Kupası ndaki rakibi #2

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