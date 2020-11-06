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- Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 15:03
- Güncelleme : 06.11.2020 - 16:05
Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri, bugün belli oldu. Koronavirüs sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmadığı kura çekimi yapıldı.
FENERBAHÇE, SİVAS BELEDİYESPOR İLE EŞLEŞTİ
Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Rizespor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Gaziantep FK, G.Birliği, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa ve Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer aldı.
Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi, Sivas Belediyespor oldu.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak dördüncü tur müsabakaları, 24-25-26 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Adana Demirspor - Afjet Afyonspor
Erzurumspor - Ankara Demirspor
Rizespor - Uşakspor
İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
Göztepe - Kırklarelispor
Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli
Konyaspor - Manisa FK
Kasımpaşa - 24Erzincanspor
Altınordu - Çorum
Adanaspor - Sakaryaspor
Beypiliç Boluspor - Kahramanmaraşspor
Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
Yukatel Denizlispor - Turgutluspor
Atakaş Hatayspor - Karacabey
Giresunspor - Niğde Anadolu
Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Antalyaspor - Pendikspor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Gençlerbirliği - Kırşehirspor
Yeni Malatyaspor -Etimesgut
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor