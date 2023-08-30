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Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu Abone Olun

Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

ensonhaber.com Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı sahasında 5-1 kazanan sarı-lacivertliler, Hollanda'ya götüreceği kamp kafilesini açıkladı. Altay yok, Batshuayi var Manchester United için imzaya giden Altay Bayındır kadroda bulunmazken, sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı. Nottingham Forest'a transferi gündemde olan Michy Batshuayi'nin kafilede yer alması dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

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