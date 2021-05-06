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Fenerbahçe'nin U19 maçına atanan Ali Koç tartışma yarattı

Fenerbahçe'nin U19 maçına atanan Ali Koç tartışma yarattı

Fenerbahçe U19-Ankaragücü U19 maçına Ali Koç isimli bir hakem atanması krize neden oldu. MHK Başkanı Serdar Tatlı, bu atamayı yapanları görevden aldı. İşte yaşananlar...