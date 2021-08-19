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    Fenerbahçe'nin üçüncü forması tanıtıldı

    Fenerbahçe'nin üçüncü forması tanıtıldı

    Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunda kullanacağı alternatif forma tanıtıldı. Lacivert renkli 3. forma, üzerindeki "Fenerbahçe" yazılı şeritle ve ön tarafının armasız oluşuyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 09:36
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    Fenerbahçe'nin 2021/22 sezonunda giyeceği alternatif forma, düzenlenen çevrim içi lansmanla tanıtıldı.

    Puma'nın PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Marsilya, Kransnodar, Borussia Mönchengladbach, Stade Rennais, Valencia, Milan ve Manchester City ile YouTube üzerinden düzenlediği etkinlikte, Fenerbahçe'yi İrfan Can Kahveci temsil etti.

    Fenerbahçe nin üçüncü forması tanıtıldı #1

    FORMALAR ARMASIZ

    Lacivert renkli üçüncü forma, üzerindeki "Fenerbahçe" yazılı şeritle ve ön tarafının armasız oluşuyla dikkat çekiyor.

    İrfan Can Kahveci, "Forma güzel olmuş." açıklamasını yaptı.

    Fenerbahçe nin üçüncü forması tanıtıldı #2

    Fenerbahçe nin üçüncü forması tanıtıldı #3

    Fenerbahçe nin üçüncü forması tanıtıldı #4

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