Fenerbahçe'nin üçüncü forması tanıtıldı

Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunda kullanacağı alternatif forma tanıtıldı. Lacivert renkli 3. forma, üzerindeki "Fenerbahçe" yazılı şeritle ve ön tarafının armasız oluşuyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin 2021/22 sezonunda giyeceği alternatif forma, düzenlenen çevrim içi lansmanla tanıtıldı.

Puma'nın PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Marsilya, Kransnodar, Borussia Mönchengladbach, Stade Rennais, Valencia, Milan ve Manchester City ile YouTube üzerinden düzenlediği etkinlikte, Fenerbahçe'yi İrfan Can Kahveci temsil etti.

FORMALAR ARMASIZ

Lacivert renkli üçüncü forma, üzerindeki "Fenerbahçe" yazılı şeritle ve ön tarafının armasız oluşuyla dikkat çekiyor.

İrfan Can Kahveci, "Forma güzel olmuş." açıklamasını yaptı.