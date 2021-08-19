Fenerbahçe'nin üçüncü forması tepki aldı

Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda giyeceği üçüncü formalar, ön tarafında logo olmaması ve tasarımının diğer formalarla benzerliği nedeniyle tepki topladı.

Fenerbahçe'de yeni sezonda giyilecek üçüncü forma tanıtıldı. Sponsor firmanın yeni bir dizayn anlayışıyla yaptığı formalar tepki topladı.

Antrenman kıyafetlerini andıran formaların, ön tarafında logo bulunmaması ve Fenerbahçe yazısının göğüs sponsorundan küçük olması taraftarlarca eleştirildi.

BİRÇOK TAKIM İÇİN AYNI TASARIM

Fenerbahçe için üretilen formalar, firmanın sponsor olduğu diğer kulüpler için de aynı tasarımla üretildi.

Formaların 319 liraya satılması da eleştirilen konulardan bir başkası oldu.