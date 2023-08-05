Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu değişti Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacağı Maribor maçı oyuncu listesini bildirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Maribor maçının kadrosunu açıkladı.

Sarı lacivertlilerde yeni transfer Mert Müldür ile yeniden sözleşme imzalanan Miha Zajc kadroda yer aldı. Bartuğ Elmaz ile Rodrigo Becao da kendine yer buldu.

Kadroda zorunlu değişiklikler

Öte yandan sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Alexander Djiku kadroda yer almadı.

Daha önce kadroda bulunan Serdar Dursun'un yerine de Umut Nayir eklendi. Zimbru maçının kadrosunda yer alan Burak Kapacak da yeni bildirilen listede kendine yer bulamadı.