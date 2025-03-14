Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu
Haber Merkezi

Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışlarında 3-2 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

Bununla birlikte Sarı-Lacivertliler'in elden kaçırdığı gelir de ortaya çıktı.

2.5 MİLYON EUROLUK GELİRDEN MAHRUM KALDI

Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.

16.4 MİLYON EURO GELİRLE KAPATILDI

Katılım payı, gruplarda elde ettiği galibiyetler- beraberlikler ve bonuslar sonucunda temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.

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Can Badak
Editor