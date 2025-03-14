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Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı. Toplamda ise temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.