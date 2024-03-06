Fenerbahçe'nin Union SG maçı kadrosu! Ryan Kent, Belçika'ya götürüldü

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UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Joshua King kamp kadrosunda yer almadı.
Ryan Kent UEFA kadrosunda
Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
İsmail Kartal tarafından Süper Lig kadrosuna yazılmayan İngiliz futbolcu Ryan Kent ise Belçika deplasmanına götürüldü.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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