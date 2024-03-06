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Fenerbahçe'nin Union SG maçı kadrosu! Ryan Kent, Belçika'ya götürüldü

Fenerbahçe'nin Union SG maçı kadrosu! Ryan Kent, Belçika'ya götürüldü UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu kadroda yer almazken, Ryan Kent'in Belçika'ya götürülmesi ise şaşırttı.