Fenerbahçe'nin Union SG maçının hakemi

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hakemi açıklandı.
14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
4 maçta tek galibiyetimiz var
İşte Dabanovic'in yönettiği maçlarda Türk takımları:
28 Temmuz 2016: Ankaraspor 1-0 Nomme JK Kalju
16 Ağustos 2018: LASK Linz 2-1 Beşiktaş
11 Ağustos 2022: Slovacko 1-1 Fenerbahçe
16 Mart 2023: Sivasspor 1-4 Fiorentina
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