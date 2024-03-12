Fenerbahçe'nin Union SG maçının hakemi
ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hakemi açıklandı.

14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

4 maçta tek galibiyetimiz var

İşte Dabanovic'in yönettiği maçlarda Türk takımları:

28 Temmuz 2016: Ankaraspor 1-0 Nomme JK Kalju

16 Ağustos 2018: LASK Linz 2-1 Beşiktaş

11 Ağustos 2022: Slovacko 1-1 Fenerbahçe

16 Mart 2023: Sivasspor 1-4 Fiorentina