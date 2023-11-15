Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri Tadic ve Szymanski Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan 22 maçın tamamında Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski ikilisi süre bulmayı başardı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'deki 12 maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise elemeler dahil çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

22 maçlık periyotta üst üste 19 kez kazanan sarı-lacivertliler son 3 maçında ise Trabzonspor ve Ludogorets Razgrad'a kaybedip Adana Demirspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 22 maçta 2 futbolcuya her maçta süre verdi.

Sezon başında kadroya katılan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, 22 maçta da forma giyerek İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri oldu.

Tadic ligdeki bütün maçlara ilk 11'de başladı

Ligde oynanan 12 maçta 1064 dakika forma giyen Tadic, takımı adına 4 gol kaydederken takım arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu.

Lig maçlarının tamamına ilk 11'de başlayan Sırp futbolcu 5 maçta kenara alınırken toplamda 16 dakika forma giymedi.

34 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi elemelerindeki 6 maçta ise 505 dakika sahada kaldı, bu maçlarda da 4 kez gol sevinci yaşayıp 1 de asist yaptı.

Konferans Ligi grup maçlarında Tadic'e daha az süre veren İsmail Kartal, futbolcuyu Nordsjaelland ve Spartak Trnava mücadelelerinde son bölümlerde oyuna dahil ederken Ludogorets'le oynanan 2 maçta ise ilk 11'de sahaya sürdü.

Grup maçlarında 146 dakika süre alan Tadic, geride kalan 22 maçta toplamda 1715 dakika forma giydi, sahada kaldığı süreyle Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla forma giyen ismi oldu.

Szymanski, Avrupa'da grup maçlarına 11'de başlamadı

Tadic'le birlikte bu sezon bütün maçlarda süre alan bir diğer isim olan Sebastian Szymanski, 22 maçta kaydettiği 9 gol ve yaptığı 7 asistle 16 gole katkıda bulundu.

Ligde yalnızca 2. haftada deplasmanda oynanan Samsunspor mücadelesinde oyuna sonradan giren Polonyalı futbolcu kalan 11 maça ise 11'de başladı.

Lig maçlarında 929 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol atarken takım arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu.

Konferans Ligi elemelerinde 6 maçın 3'üne ilk 11'de başlayan Szymanski, kalan 3 maçta ise oyuna sonradan dahil olarak toplam 360 dakika sahada kalıp 3 gol attı, 3 de asist yaptı.

Konferans Ligi gruplarında geride kalan 4 maçın hepsinde oyuna sonradan dahil olan futbolcu toplam 93 dakika süre alırken 1 de gol pası verdi.

22 maçın tamamında forma giyen Sebastian Szymanski, toplamda 1382 dakika sahada kaldı.