Fenerbahçe'nin yedekleri göz kamaştırıyor

Bu sezon transferde büyük işler başaran ve kadro genişliğini oldukça artıran Fenerbahçe'de yedek kulübesi ise tecrübeli ve teknik kapasitesi yüksek isimlerden kuruldu.

Bu sezon 18 yeni oyuncuyu kadrosuna katarak Emre Belözoğlu liderliğinde büyük bir transfer başarısına imza atan Fenerbahçe'de kadro derinliği dikkat çekiyor.

BİRÇOK TAKIMDA İLK 11 OYNARLAR

Rakiplerine oranla oyunun gidişatına göre birçok taktiği uygulayabilecek kadar genişliğe sahip olan sarı-lacivertlilerde yedeklerin de as takım kadar kaliteli olması dikkat çekiyor.

Son maçlarda Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta ilk 11'iyle sahaya çıkan Fenerbahçe'de yedek kulübesi de göz dolduruyor.

Erol Bulut'un şans vermesini bekleyen isimler arasında Harun, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Tolga, Mert Hakan, Thiam, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Cisse ve Kemal Ademi gibi kaliteli isimler dikkat çekiyor. Öte yandan sakatlığını tamamen atlatması halinde Diego Perotti de takımda yer bulacak isimlerden birisi olacak.