Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta'nın bilinmeyen yönü

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta kurduğu Samatta Foundation derneği sayesinde yüzlerce yardıma muhtaç çocuğa umut oluyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

BİRÇOK ÇOCUĞA UMUT OLUYOR

Tanzanya'da çok zor şartlarda futbolcu olmayı başaran; kariyerinde Premier Lig'de oynama seviyesine yükselen golcü futbolcu, kurduğu dernek sayesinde albinizm hastası, yardıma muhtaç ve engelli çocukların aileleriyle temasa geçerek onlara yardımcı oluyor.

Yardımları sayesinde Tanzanya'da birçok okulun ve sağlık kuruluşunun yardımında katkısı bulunan oyuncu zor durumdaki birçok çocuğa burs sağlayarak okumasını ve tedavi görmesini sağlıyor.

ROL MODELİ DIDIER DROGBA

Müslüman bir ailenin çocuğu olan Samatta, Aston Villa'ya transfer olduğu süreçte The Guardian'a verdiği röportajda Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba gibi oynamak istediğini ve ona özendiğini açıklamıştı.

"Her zaman Didier Drogba'yı taklit etmeye, onun gibi oynamaya çalıştım. Maçlardan önce her zaman en iyi forvetlerin videolarını izlerdim. Bu genelde Didier Drogba olurdu"

ALBINIZM NEDİR

Albino ya da albinizm, soydan geçen bir metabolizma hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyanlara albinizm ya da albino denir. Albino genellikle beyaz deriye, hafif saçlara ve görme sorunlarına neden olan, pigment melaninin azalması veya yokluğundan kaynaklanır.

Bu hastalık küresel olarak 17.000 kişide tahmini 1'i etkilemektedir. Bununla birlikte, prevalansı bölgeye göre değişir. Sahra altı Afrika'da, albinizm oranı 5,000'de 1 civarındadır, Avrupa ve Amerika'da ise 20.000'de 1'e yakındır.