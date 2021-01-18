Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Eden Hazard

Mesut Özil transferiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe yeni hedef olarak Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard'ı belirledi.

Arsenal'den Mesut Özil'i transfer ederek dünyada büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de transfer bitmek bilmiyor.

İspanyol Diario Sport'un haberine göre; yaz transer döneminde 18 transfer yapan, devre arası transfer döneminde de daha şimdiden Osayi, Atilla Szalai ve Mesut Özil'i duyuran sarı-lacivertliler gözünü şimdi de Eden Hazard'a dikti.

HEDEFTE EDEN HAZARD

Perotti'nin ameliyat olmasının ardından sözleşmesini feshedecek olan Fenerbahçe, kanatta yıldız futbolcuyu aratmayacak bir isim arıyordu. Bu çalışmalar kapsamında 2011 yılında Lille'de oynarken Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Eden Hazard ile temasa geçildi.

Sakatlıkları nedeniyle bu sezon sadece 6 maça çıkan Belçikalı futbolcuyu 6 aylığına kiralamak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid ile temasa geçerek transferi bitirmek istiyor.

EURO 2020 ÖNCESİ OYNAMAK İSTİYOR

EURO 2020 öncesi oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Hazard'ın Mesut Özil'in de takıma katılmasıyla transfere olumlu bakabileceği düşünülürken 30 yaşındaki yıldızın sakatlık durumu da araştırılacak.

Söz konusu transferle ilgili adımların önümüzdeki günlerde resmi kanallar aracılığıyla atılması bekleniyor.

AKILLARA HASAN ÇETİNKAYA GELDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya da 2019 yılında Hazard ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çetinkaya, “Hazard eski bir dostum ve arkadaşım. 15-16 yaşından beri tanırım. O zaman Lille’de oynuyordu. Fenerbahçe’ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. ’Hasan bir gün Fenerbahçe’de oynayacağım’ diye. Ne zaman olacağını bilemeyiz. Lille’de oynadığı dönemde de 16 yaşındaydı henüz ve PSG maçını izlemiştim. O yaşta bile kendisini belli ediyordu. Bizim konuştuğumuz dönemlerde Eden Hazard, Gervinho ve Sow vardı. Sadece oradan Sow’u alabildik. Eden Hazard’da farklı boyuta geçti. Avrupa’nın en önemli kulüplerinden teklif aldı. Avrupa’nın en büyük yetenekli yıldız adaylarından biriydi. Gönül isterdi ki o zamanlar Fenerbahçe’ye gelsin. Bakalım zaman gösterecek. Bir gün Fenerbahçe forması giyer Hazard.” ifadelerini kullandı.