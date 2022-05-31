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    Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu mu?

    Fenerbahçe'nin yeni sezonda teknik patronu olmaya hazırlanan Jorge Jesus, imza için İstanbul'a geliyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu mu?
    • 31.05.2022 - 17:50
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    Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu mu?

    İsmail Kartal dönemi sona eren Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör konusu sonuca bağlanmak üzere.

    Uzun süredir şampiyonluk zevkini tadamayan Fenerbahçe, bu sene planlamalarını iyi yapmak ve güçlü olmak istiyor.

    Bu kapsamda İsmail Kartal takımı büyük oranda toplarken, Ali Koç şansını Jorge Jesus'tan yana kullandı.

    Bu kapsamda İstanbul'a gelmesi ve takımın başına geçmesi beklenen Jesus'un geliş saati merak konusu oldu.

    İsmail Kartal'ı destekleyen taraftarlar dahil olmak üzere Fenerbahçeliler, büyük oranda Jesus'un gelişine odaklanmış durumda.

    Peki, Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu mu? İşte yanıtı...

    Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu mu?

    Fenerbahçe 'nin görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu.

    İHA'nın haberine göre Jorge Jesus'u taşıyan uçağın bu gece yarısı saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

    Fenerbahçe nin yeni hocası Jorge Jesus un geliş saati belli oldu mu? #1

    Gün içinde Portekiz basını, Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmasına rağmen serbest kalma maddesi ve bonuslar konusunda devam eden görüşmeler sonucunda Portekizli hocanın İstanbul seyahatinin netlik kazanacağını belirtmişti.

    Fenerbahçe, ana hatlarda anlaşmaya vardığı tecrübeli çalıştırıcıyı gece yarısı İstanbul'a getiriyor.

    Fenerbahçe nin yeni hocası Jorge Jesus un geliş saati belli oldu mu? #2


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