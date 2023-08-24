Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic'i yakından tanıyalım Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'ın yerine transfer ettiği Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. Başarılı eldivenin bilinmeyen özelliklerini mercek altına aldık...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Sarı-lacivertliler'in 7+1 milyon euro ödeyerek transfer ettiği yeni kalecisi Dominik Livakovic'i daha yakından tanıyalım...

Dinamo Zagreb keşfetti

Dominik Livakovic Zadar altyapısında futbola başladı. 2012 Yılında NK Zagreb'e transfer olurken 2015 yılında kariyerini farklı noktaya götürecek olan Dinamo Zagreb'e 625 bin euro'ya transfer oldu.

2016'dan bu yana Zagreb forması giyen Livakovic, 290 maça çıkıp 135 maçta kalesini gole kapattı. Aynı zamanda 6'sı Lig olmak üzere 8 kez kupa zaferi yaşadı.

Dünya Kupası performansı akıllarda

Arjantin'i şampiyonluğu taşıyan Lionel Messi dışında Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na damga vuran isimlerden biri de Dominik Livakovic olmuştu.

Son 16 turunda Japonya ile eşleşen Hırvatistan, rakibini penaltı atışlarıyla elerken, Dominik Livakovic, penaltı atışlarının üç tanesini kurtarmıştı. Takumi Minamino, Kaoru Mitoma ve Maya Yoshida'nın atışlarına izin vermeyen Livakovic, takımını çeyrek finale taşımıştı.

Modric kendisine getirdi

Tarihi biraz geriye sardığımızda Dominik Livakovic işlerin o dönemde iyi gitmediğini görürüz. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Rusya ve Slovakya ile aynı grupta yer alan Hırvatistan, turnuvadan yaklaşık bir yıl önce Slovakya ile kritik bir maça çıkar ve 2-2 berabere kalır. Bu maçta hatalı goller yiyen Dominik Livakovic, ülkesinin Katar'a gitmesini de tehlikeye sokmuştur. Ancak kaptan Luka Modric olaya el koyar.

Luka Modric'in Hırvat kaleciye şunları söyledi:

'Seni umursamasaydım bunu sana söylemezdim ama görüyorum ki milli takımla gelişmiyorsun. Belki baskı altındasın ya da değilsin. Ama etrafa bir belirsizlik yayıyorsun ve bu takıma da yansıyor. Anlıyor musun? Neden hata yapamazsın? Hepimiz hata yaparız. Bana hata yapmayan bir kişinin adını söyledi. Bulunduğum yere korkarak gelmedim. Korkmak işleri sadece daha da kötüleştirir. Sen harika bir kalecisin. Bunun doğru olduğunu biliyorsun öyle değil mi?

Modric'in yönelttiği eleştiriler adeta Dominik Livakovic'i kendine getirdi.

Sırrı penaltı antrenmanları

O dönem Hırvatistan'ı çalıştıran Zlatko Dalic, Japonya ile oynadıkları Dünya Kupası son 16 turu maçı sonrasında, "Dün antremanda penaltı antremanı yaptık ve çok sayıda kurtarış yaptı. Bugün penaltı atışlarına kaldığında, o performansı bana güvence verdi. Antremandaki performansı göstereceğinden emindim." ifadelerini kullanarak, Livakovic'in sırrının penaltı antremanları olduğunu belirtmişti.

Idolü Buffon

28 yaşındaki kaleci, vatandaşı ve birlikte oynadığı Subasic dışında örnek aldığı kişileri "Küçük bir çocukken David de Gea ve Iker Casillas'ı örnek alırdım. En büyük idolüm Gianluigi Buffon. Onunla tokalaşma onuruna erdim." diye anlatmıştı.

Kız arkadaşı için Avrupa'yı reddetti

Hırvat kaleci 2018'de verdiği röportajda Avrupa'dan teklifler aldığı fakat kız arkadaşı Helena'nın eğitimine devam etmesi sebebiyle gelen teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

28 yaşındaki file bekçi, çocukken hayatına yön veren kişinin büyükbabası olduğunu vurguluyor.

Ailesi eğitime önem veriyor

Doktor, radyolog ve basketbol kulübü Zadar'ın Yönetim Kurulu üyesi olan büyükbabası, Livakovic'in henüz 6 yaşındayken futbol çimlerine olan aşkını farketmiş. Altı yaşında futbola başlayan Dominik Livakovic, ikinci idmanda kaleci ise direkt kaleci olduğunu belirtiyor.

Hırvat kalecinin ailesindeki bireyler doktor, mühendis vs gibi diploma sahibi eğitimli kişiler olarak dikkat çekiyor.