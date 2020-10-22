Fenerbahçe'nin yeni otobüsündeki 'kurşun' detayı

Fenerbahçe Kulübü, yeni takım otobüsünü tanıtırken, aracın üzerindeki "Sevgi kurşun geçirmez" yazısı dikkat çekti.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüsün yeni tasarımlı hali tanıtıldı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına yönetim kurulu üyeleri Burak Kızılhan, Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile oyuncular, Gürsel Turizm yöneticileri ve tasarımı gerçekleştiren sarı-lacivertli taraftar Burak Uluadaoğlu katıldı.

"SEVGİ KURŞUN GEÇİRMEZ"

Törende konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, tasarıma kendilerinin de eklemeler yaptıklarını belirterek, "Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı ve nazar boncuğu her zaman otobüste yer alır. Bu sene için taraftarların önerisiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını da otobüse ekledik. 'Sevgi Kurşun Geçirmez' mesajını da taraftarın isteğiyle otobüsün önüne koyduk. 2014'te yapılan ve failleri hala bulunmayan saldırıya mesaj olsun istedik." dedi.