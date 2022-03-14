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    Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Ozan Tufan

    Son haftalarda Osayi-Samuel'in görev yaptığı sağ bekte sezon içinde Nazım, Ferdi gibi isimleri de oynatan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Ozan Tufan hamlesi son derece başarılı gözüktü.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 09:51
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    Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Ozan Tufan

    Fenerbahçe'de dün akşam en belirgin değişiklik savunmanın sağında yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal, bu pozisyonu orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a emanet etti.

    Son haftalarda Samuel'in görev yaptığı sağ bekte sezon içinde Nazım, Ferdi gibi isimleri de oynatan Fenerbahçe 'de İsmail Kartal'ın Ozan hamlesi son derece başarılı gözüktü.

    Fenerbahçe nin yeni sağ beki Ozan Tufan #1

    HÜCUMA DA KATKI YAPTI

    Alanyaspor 'un etkili kenar silahlarına geçit vermeyen Ozan zaman zaman hücuma da yaptığı katkılarla hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Kartal'ın da Ozan'ın bu performansından son derece memnun olduğu ifade edildi.

    Fenerbahçe nin yeni sağ beki Ozan Tufan #2


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