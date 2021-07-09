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    Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

    Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

    Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonu iç saha ve deplasman formaları tanıtıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 16:07
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    Sarı-lacivertli kulüpte, bugün yapılan anlaşmayla yeni sezon formalarını farklı bir marka üretecek. Düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

    Koç açıklamalarında formaların artık yıldızsız olacağını belirterek, "Bizim derdimiz yıldız, para değil. 28 şampiyonluğun resmiyete kazanması. Fark ettiyseniz yıldız yok." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları İZLE

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları #1

    FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON FORMALARI

    Ali Koç'un açıklamalarının ardından forma tanıtımı için hazırlanan video izlendi ve Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formalarından iki tanesi tanıtıldı.

    ATATÜRK DETAYI

    Forma tanıtımında bir ayrıntı dikkat çekti. Formaların arka yaka bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor.

    İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları #2

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları #3

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları #4

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları #5

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları #6

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