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    Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

    Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

    Fenerbahçe, 2022-23 sezonu formalarını görücüye çıkardı. Formalar 629 TL'den satışa sunuldu.
    • 19.07.2022 - 17:32
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.

    Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler, Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

    Şampiyonlar Ligi maçına yeni sezon formalarıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu formalarını tanıttı.

    629 TL’den başlıyor

    Görücüye çıkan ve satışa sunulan fotoğraflar oldukça beğenildi. Formalar 629 TL'den satışa sunuldu.

    Formalarda 5. Yıldız yer almadı. Ali Koç yaptığı bir açıklamada 5 yıldızlı formaların gelecek sezondan itibaren kullanılacağını açıklamıştı.

    Ali Koç açıklamasında, "Gelecek sezonki formaları ısmarladık. Hazır formalar. Bu yüzden 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları tanıtıldı #2

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları tanıtıldı #3

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları tanıtıldı #4

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları tanıtıldı #5

    Fenerbahçe nin yeni sezon formaları tanıtıldı #6


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