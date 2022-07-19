Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe, 2022-23 sezonu formalarını görücüye çıkardı. Formalar 629 TL'den satışa sunuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler, Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi maçına yeni sezon formalarıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu formalarını tanıttı.

629 TL’den başlıyor

Görücüye çıkan ve satışa sunulan fotoğraflar oldukça beğenildi. Formalar 629 TL'den satışa sunuldu.

Formalarda 5. Yıldız yer almadı. Ali Koç yaptığı bir açıklamada 5 yıldızlı formaların gelecek sezondan itibaren kullanılacağını açıklamıştı.

Ali Koç açıklamasında, "Gelecek sezonki formaları ısmarladık. Hazır formalar. Bu yüzden 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.