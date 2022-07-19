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- Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
- 19.07.2022 - 17:32
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler, Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi maçına yeni sezon formalarıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu formalarını tanıttı.
629 TL’den başlıyor
Görücüye çıkan ve satışa sunulan fotoğraflar oldukça beğenildi. Formalar 629 TL'den satışa sunuldu.
Formalarda 5. Yıldız yer almadı. Ali Koç yaptığı bir açıklamada 5 yıldızlı formaların gelecek sezondan itibaren kullanılacağını açıklamıştı.
Ali Koç açıklamasında, "Gelecek sezonki formaları ısmarladık. Hazır formalar. Bu yüzden 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.