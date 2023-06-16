Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün, geçtiğimiz sezon Jorge Jesus’un operasyonlarına destek olan Mario Branco ile sportif direktör olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

Yeni sezonda takımın tüm planlarını Portekizli futbol adamının yapması bekleniyor.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazandığında, deneyimli futbol adamı şu paylaşımı yapmıştı:

Böylesine büyük bir kulübe liderlik etme fırsatına sahip olmak benim için büyük bir onur. Tökezlediğimde yanımda olan herkese özel teşekkürler, onlar benim asla unutmayacağım kardeşlerim. Ama bu sadece başlangıç, en iyisi henüz gelmedi. Şimdi durdurulamazım.