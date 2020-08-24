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    Fenerbahçe'nin yeni stoperi Lemos İstanbul'da

    Fenerbahçe'nin yeni stoperi Lemos İstanbul'da

    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, anlaştığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 23:07
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    Fenerbahçe'nin yeni stoperi Lemos İstanbul'da

    Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosuna yeni bir isim daha kattı.

    Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüştüğü Las Palmas'ın stoperi Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.

    Mauricio Lemos'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    Fenerbahçe nin yeni stoperi Lemos İstanbul da #1

    İMZAYA GELDİ

    Uruguaylı oyuncu İstanbul'a iniş yaptı.

    Fenerbahçe'nin 3 gündür yaptığı pazarlıklar sonucunda, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Las Palmas'la 1.5 milyon euroya anlaştığı öğrenildi.

    Fenerbahçe nin yeni stoperi Lemos İstanbul da #2

    LEMOS'UN MAAŞI, LAS PALMAS'A FAZLA GELDİ

    Edinilen diğer bir bilgiye göre de İspanyol kulübünün, 3 gündür idmanlara çıkmayan oyuncunun maaşından kurtulmak için düşük rakamı kabul ettiği ifade edildi.

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