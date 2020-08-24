Fenerbahçe'nin yeni stoperi Lemos İstanbul'da

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, anlaştığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getirdi.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosuna yeni bir isim daha kattı.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüştüğü Las Palmas'ın stoperi Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.

Mauricio Lemos'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İMZAYA GELDİ

Uruguaylı oyuncu İstanbul'a iniş yaptı.

Fenerbahçe'nin 3 gündür yaptığı pazarlıklar sonucunda, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Las Palmas'la 1.5 milyon euroya anlaştığı öğrenildi.

LEMOS'UN MAAŞI, LAS PALMAS'A FAZLA GELDİ

Edinilen diğer bir bilgiye göre de İspanyol kulübünün, 3 gündür idmanlara çıkmayan oyuncunun maaşından kurtulmak için düşük rakamı kabul ettiği ifade edildi.