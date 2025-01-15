Fenerbahçe'nin yeni stoperi olması beklenen Tuta'yı yakından tanıyalım

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Fenerbahçe yönetimi, devre arasında savunma hattını güçlendirmek ve uzun vadeli bir plan oluşturmak için çalışmalara hız verdi.

Bu doğrultuda Eintracht Frankfurt’un Brezilyalı stoperi Tuta’yı kadrosuna katmak için önemli bir adım attı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, HEDEF PAZARTESİ

Sarı-lacivertliler, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu için Alman ekibiyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, oyuncu ve temsilcileriyle de sözleşme detaylarını görüştü. Plan, Tuta’nın pazartesi günü İstanbul’a getirilmesi yönünde.

TEKNİK VE ÇOK YÖNLÜ

Tuta, özellikle tekniği ve çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. 3’lü savunma sistemine yatkınlığı, tecrübesini öne çıkaran unsurlardan biri. Ancak agresiflik seviyesinin zaman zaman düşük kalması, oyuncunun zayıf noktaları arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe, 15 milyon euro piyasa değeri olan futbolcuyu 10 milyon euro artı bonuslarla kadrosuna katmayı başardı.

SAĞLIKLI VE FORMDA

2026 yılına kadar Frankfurt ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper, fiziksel olarak hazır durumda. Kariyeri boyunca ciddi bir sakatlık sorunu yaşamayan Tuta, bu sezon yalnızca baldır sakatlığı nedeniyle iki maç kaçırdı.

Düzenli oynama alışkanlığı, Fenerbahçe’nin transferde tercih yapmasını etkileyen önemli bir faktör oldu.