Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından, takımın yeni patronu belli oldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sezonun geri kalanına Emre Belözoğlu ile devam edileceği kamuoyuyla paylaşıldı.

SEZONUN KALANINA EMRE'YLE DEVAM EDİLECEK

Erol Bulut'a katkıları için teşekkür edilen açıklamada, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'na başarılar dilendi.

"Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."