Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağlar Söyüncü de takımla ilk idmanına çıktı.

İdman çift kale maçla sona erdi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Dün oynanan Ankaragücü maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise idmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla bitirdi.

Antrenman öncesi takımla bir araya geldi

Öte yandan idman öncesi Sportif Direktör Mario Branco ve Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir araya gelen ve sohbet eden Çağlar Söyüncü, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı ve ardından tesisleri gezdi.