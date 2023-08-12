Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, İstanbul'da Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı ve el sıkıştığı Fred, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüp dün yaptığı açıklamada, Brezilyalı oyuncunun transferi için kulübü Manchester United ile prensip anlaşmasına vardığını ve futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder, Ndombele ve Livakovic transferlerinde de sona geldiği bu isimlerin de kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.

"Galatasaray, Manchester United'ı 5 kez aradı"

Havalimanında konuşma yapan Selahattin Baki ise, Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fred'i elden kaçıran rakiplerimiz, 1 ay önce masadan kalktık dedi. Daha dün; kulübü 5 kere aradılar. Manchester United reddetti. Bu kez oyuncunun aklını çelmeye çalıştılar.

Fred'e ne kadar bonservis ödenecek?

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

Manchester United veda etti

Manchester United, kulübün resmi internet sitesinden Fred için Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fred'in kulüpte geçirdiği süre boyunca arkasında pek çok iyi hatıra bıraktığı belirtildi ve Brezilyalı futbolcuya geleceği için başarı dileklerinde bulunuldu.