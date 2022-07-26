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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi

    Yeni sezon öncesi Bruma, Lincoln Henrique, Tiago Çukur, Emre Mor, Joshua King, William Arao ve Joa Pedro'yu kadrosuna katan Fenerbahçe 8. transferi İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 18:59
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi

    Transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe, takımı güçlendirmeye devam ediyor

    Sarı lacivertliler, Napoli'ye transferi an meselesi olan Kim Min Jae'nin yerine anlaşmaya vardığı Flamengo'dan Gustavo Henrique İstanbul'a geldi.

    3 yıllık anlaşma, 2.5 milyon Euro bonservis

    Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yılık anlaşmaya vardığı ve bu transfer karşılığında Flamengo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.

    Gustavo Henrique'nin kariyeri

    Futbola Santos altyapısında başlayan Gustavo Henrique, 3 yıl önce bedelsiz olarak Flamengo'ya transfer oldu. Profesyonel kariyerinde 219 resmi maça çıkan Henrique, 15 gol atıp 5 de asist üretti. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının Flamengo ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi VİDEO

    Fenerbahçe nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul a geldi #1

    Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro

    1.96 m boyundaki 29 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 10 maçta forma giyerken, 2 de gol kaydetti. Gustavo bu karşılaşmalarda 2 de sarı kart gördü.

    Brezilyalı savunmacı daha önce Santos formasını da giymiş ve çıktığı 138 maçta 7 gol, 2 asist ile oynamıştı. Henrique'nin güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro.

    Fenerbahçe nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul a geldi #2

    Fenerbahçe nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul a geldi #3


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