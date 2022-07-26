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- Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi
- Haber Merkezi
- 26.07.2022 - 18:53
- Güncelleme : 26.07.2022 - 18:59
Transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe, takımı güçlendirmeye devam ediyor
Sarı lacivertliler, Napoli'ye transferi an meselesi olan Kim Min Jae'nin yerine anlaşmaya vardığı Flamengo'dan Gustavo Henrique İstanbul'a geldi.
3 yıllık anlaşma, 2.5 milyon Euro bonservis
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yılık anlaşmaya vardığı ve bu transfer karşılığında Flamengo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.
Gustavo Henrique'nin kariyeri
Futbola Santos altyapısında başlayan Gustavo Henrique, 3 yıl önce bedelsiz olarak Flamengo'ya transfer oldu. Profesyonel kariyerinde 219 resmi maça çıkan Henrique, 15 gol atıp 5 de asist üretti. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının Flamengo ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi VİDEO
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro
1.96 m boyundaki 29 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 10 maçta forma giyerken, 2 de gol kaydetti. Gustavo bu karşılaşmalarda 2 de sarı kart gördü.
Brezilyalı savunmacı daha önce Santos formasını da giymiş ve çıktığı 138 maçta 7 gol, 2 asist ile oynamıştı. Henrique'nin güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro.