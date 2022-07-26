Yeni sezon öncesi Bruma, Lincoln Henrique, Tiago Çukur, Emre Mor, Joshua King, William Arao ve Joa Pedro'yu kadrosuna katan Fenerbahçe 8. transferi İstanbul'a geldi.

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Sarı lacivertliler, Napoli'ye transferi an meselesi olan Kim Min Jae'nin yerine anlaşmaya vardığı Flamengo'dan Gustavo Henrique İstanbul'a geldi.

3 yıllık anlaşma, 2.5 milyon Euro bonservis

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yılık anlaşmaya vardığı ve bu transfer karşılığında Flamengo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.

Gustavo Henrique'nin kariyeri

Futbola Santos altyapısında başlayan Gustavo Henrique, 3 yıl önce bedelsiz olarak Flamengo'ya transfer oldu. Profesyonel kariyerinde 219 resmi maça çıkan Henrique, 15 gol atıp 5 de asist üretti. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının Flamengo ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi VİDEO

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro

1.96 m boyundaki 29 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 10 maçta forma giyerken, 2 de gol kaydetti. Gustavo bu karşılaşmalarda 2 de sarı kart gördü.

Brezilyalı savunmacı daha önce Santos formasını da giymiş ve çıktığı 138 maçta 7 gol, 2 asist ile oynamıştı. Henrique'nin güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro.