Fenerbahçe’nin yeni transferi Livakovic, yılın en iyi kalecisi ödülüne aday gösterildi 2023 Ballon d'Or Yashin Ödülü'ne aday gösterilenlerden biri de Fenerbahçe’nin yeni transferi Dominik Livakovic oldu.

ensonhaber.com Fenerbahçe’nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımın gurur kaynağı oldu. Livakovic, Ballon d’Or’da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü’ne aday gösterildi. Yılın en iyi kalecisine verilen ödüle aday Fenerbahçe'nin resmi sosyla medya hesabından yapılan açıklamada, "Tebrikler Livakovic! Kalecimiz Livakovic, Ballon d’Or’da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü’ne aday gösterildi." ifadeleri yer aldı.

Twitter'da bizi takip edin Livakovic’in aday olduğu ödülün diğer adalayları ise; Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale ve Brice Samba oldu. Performansıyla dikkat çekti Ballon d’Or ödül töreni, 30 Ekimde Paris’te gerçekleştirilecek. Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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