Fenerbahçe'nin yeni transferleri Zimbru karşısında yıldızlaştı UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Zimbru'yu farklı geçen Fenerbahçe'de yeni transferlerin skora yaptığı katkı dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenerek teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya sıcak havaya rağmen baskılı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Maçın 13. dakikasında yeni transfer Ryan Kent'in golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, bir başka yeni transfer Edin Dzeko'nun golüyle 3-0 öne geçti. Mücadelenin 63. dakikasında bu sezon kadroya dahil edilen Sebastian Szymanski ile 4-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe, 88. dakikada King'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve tur için avantaj sağladı.

Yeni transferler yüzleri güldürdü

Sezonun ilk maçını geride bırakan sarı-lacivertli takımda ise yeni transferlerin iyi oyunu yüzleri güldürdü. Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Bu oyunculardan 5'i ise ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı. Savunma oyuncusu Alexander Djiku dışında diğer 4 ismin skora katkı yapması dikkat çekti.

Hücum 4'lüsü maça damga vurdu

Fenerbahçe'nin maça başladığı ilk 11'de hücum hattını oluşturan Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko, takımın farka gitmesinde kilit bir rol oynadı.

Ferdi'nin attığı golde yıldız oyuncu Dusan Tadic ilk asistini yaparken, takımın ikinci golü Ryan Kent'ten geldi. İngiliz futbolcunun attığı golde ise asisti Edin Dzeko yaptı.

Boşnak yıldız ikinci yarıda da sahneye çıktı ve 1 gol 1 asist yaptı. 37 yaşındaki oyuncunun pasında bir diğer yeni transfer Sebastian Szymanski sahneye çıktı ve ilk golünü kaydetti.

Edin Dzeko - 1 gol 2 asist

Ryan Kent - 1 gol

Sebastian Szymanski - 1 gol

Dusan Tadic - 1 asist