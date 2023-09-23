Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Brezilya'da gündem oldu

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Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, performansıyla büyük beğeni topladı.

Son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland karşısında 2 asistle parlayan 30 yaşındaki Sambacı, ülkesinin basınında gündem oldu.

Premierleaguebrasil adlı internet sitesi, yıldız orta saha için şu değerlendirmeyi yaptı:

Manchester United'ın durumu iyi değil ancak eski oyuncularından bazıları iyi günler geçiriyor. Brezilyalı Fred, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi ilk maçındaki galibiyetinin en büyük ismi oldu. Orta saha oyuncusu, geceyi garson olarak geçirdi ve taraftarlar tarafından alkışlandı. Gol atmasa bile Fred, oyunuyla parladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk yarıda 24 yaşındaki Miguel Crespo'ya asist yaptı. Altı dakika sonra Brezilyalı'dan yardım alma sırası deneyimli golcü Batshuayi'ye geldi. Eski Manchester United oyuncusu, asistlerinin yanı sıra oyunu ile ön plana çıktı. İkinci yarıda oyundan alınan Sambacı, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Oyuncu şu ana kadar yeni evinde iyi vakit geçirdi. Fred bu sezon Türk takımının on bir maçının altısını oynadı, hepsinde ilk 11'de başladı. Sadece bir kez oyundan alındı.