Fenerbahçe'nin yıldızı olacaktı ama! 8 maçta 0 gol 0 asist! Bileti kesildi, apar topar gönderildi... Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği yıldız ismi, gönderdi. 8 karşılaşmada yer alan oyuncu, 0 gol 0 asist ile camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı.

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Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer sezonunu da güzel değerlendirdi.

Kadrosunu güçlü isimlerle destekleyen sarı-lacivertli camia, fayda sağlamayan isimlerle de yollarını ayırdı.

Transfer sezonu bitmeden Fenerbahçe'den ayrılan oyuncunun karnesi de ortaya çıktı.

O ismin sadece 8 karşılaşmada yer aldığı ve bu süre boyunca ise gol atmadığı öğrenildi.

Büyük umutlarla gelmişti ama...

Sezon başından itibaren 6 numara arayışında olan sarı lacivertliler, kadrosuna yeni bir isim katmak yerine bazı futbolcular ile yollarını ayırdı.

Son transferi ile Nazım Sangare'ye veda eden Fenerbahçe, bir ayrılık ile daha gündeme geldi.

2021 - 2022 sezonu kapsamında Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe kariyerinde istenilen performansı veremeyen yıldız oyuncu kiralık olarak gönderildi.

Toplamda 8 resmi maça çıkan Burak Kapacak 2022 - 2023 sezonunu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak performansını sergiledi.